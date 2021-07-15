Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti kendi gücünün farkına varıp harekete geçerse 2023 için en hayırlı hizmeti yapmış olurlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanı seçimleri için seçim kampanyalarının başladığını belirterek, "Erdoğan da çok iyi biliyor ki AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. AK Parti’nin bezginliğe, umutsuzluğa, yılgınlığa düşmeye hakkı yok. Erdoğan, AK Parti’yi motive ediyor. AK Parti de kendi gücünün farkına varıp, harekete geçerse 2023 için en hayırlı hizmeti yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Yaşanan tartışmaların odağında da 2023 seçimleri yer alıyor. Emekli amirallerin bildirisi, video operasyonları ve HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı ile vesayet sistemi 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti. Şurası çok net ki, 2023 seçimleri, “Erdoğan seçimi” olacak.

Peki bu seçimlerde Erdoğan’ın rakibi kim olacak? Elbette ki Erdoğan’ın rakibinin kim olacağı çok önemli olacak. Ama AK Parti’nin rakibini biliyorum. AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. O nedenle AK Parti’nin bu gerçeği görerek silkinmesi ve dava şuuruyla harekete geçmesi gerekiyor. Bezginliği, bıkkınlığı, yılgınlığı bir kenara bırakıp, yeniden dirilişe ihtiyaç var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.

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