Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti hizmet siyaseti yapan bir parti ancak gençlik geleceğe daha güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yaptığı buluşmalara işaret ederek, gençliğin geleceğe güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istediğini söyledi.

2023 seçimlerinde 7 milyon gencin oy kullanacağını belirterek gençlerin siyasetin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni kuşaklar, yeni siyaset ve yeni bir dil istiyor. Gençler, gençlik dilini tercih ediyor. AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor. Geleceğe daha güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istiyor. Gençlere yönelik politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri bu. Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. 'Terörist, vatan haini, o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulmalı. Gençlik sosyal medyadan besleniyor. Sosyal medyada gençliğe yönelik bir dil oluşturulması gerekiyor. Netice itibariyle hepsi bu ülkenin evladı. Hepsi, bizim gençlerimiz."