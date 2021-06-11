Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti, 2023 seçimleri için Erdoğan’ın deyimiyle, "araziye" çıkmaya başladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP'ye "Araziye çıkın" talimatı verdiğini yazdı.

Selvi, "2023 seçimlerine 2 yıl var ama video operasyonlarıyla seçim kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyor. Gerçekten de 2023 seçimleri Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. Erdoğan, AK Parti kongresinden sonra ilk MKYK toplantısında, 'Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız. Sahada olacağız. Artık masada oturmak yok' demişti. Erdoğan verdiği talimatları takip edip, planlamasını yapan bir lider. Bir önceki MKYK toplantısında da 2023 seçimleri için hemen sahaya çıkılması talimatını vermiş, üç kez üstüne basa basa, 'Araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız' demişti. AK Parti 2023 seçimleri için Erdoğan’ın deyimiyle, 'Araziye' çıkmaya başladı. Ancak Erdoğan’ın talimatından sonra MKYK üyeleri, eski milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına başladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise zaten sahadan çıkmıyorlar. Meclis tatil olunca milletvekilleri de sahaya çıkacaklar" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan taban siyasetine çok önem veren bir lider. Peki Erdoğan sahaya çıkacak mı? AK Partili bir yetkili, “Cumhurbaşkanımızın kafasında bir takvim var. O takvime uygun olarak illeri ziyaret etmeye başlayacak” dedi. Pandemi kısıtlamaları ve ekonomik zorluklar devam ediyor. Sanıyorum pandemi kısıtlamalarının kalkması ve ekonomideki iyileşmenin hissedilmeye başlamasıyla birlikte sahaya çıkacak. Bir de 2023 seçimleri öncesinde erken çıkıp heyecanı da düşürmemek gerek."

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