Hürriyet yazarı Selvi: 2023 seçimlerinin Kıbrıs Devleti’nin ilanı konusunda bir merak konusu olacağı hiç aklıma gelmezdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz 1974 günü gerçekleşen Barış Harekatı'nın 47’nci yıldönümü sebebiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini kaleme aldığı bugünkü yazısında, “2023 seçimlerinin Kıbrıs Devleti’nin ilanı konusunda bir merak konusu olacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Erdoğan’ın, “Bizden kimse artık geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerinde harcayacak bir 50 yılımız daha yok” sözünü alıntılayarak, “Erdoğan, Kıbrıs törenleri nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni sürecin yol haritasını verdi” diyen Selvi, “Daha ne desin? Kıbrıs Türk tarafında da Türkiye’de de zihinler berraklaşmış. Artık kafa karışıklığına yer yok. Adım adım Kıbrıs Türk devletine doğru ilerleniyor. Gördüğüm Erdoğan bu hedefe kilitlenmiş durumda. Her defasında bir tuğla daha koyuyor. Kıbrıslılar da kafa karışıklığının bitirilmesinden ve çözüme odaklanılmasından dolayı memnunlar. Erdoğan’ın inandığını başaracağına inanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Selvi devamında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Devleti’nin ne zaman ilan edileceğini bilemiyorlar. O yüzden, ‘2023’ten önce mi olur, sonra mı?’ sorusuyla karşılaşmak beni şaşırttı. 2023 seçimlerinin Kıbrıs Devleti’nin ilanı konusunda bir merak konusu olacağı hiç aklıma gelmezdi. Onu da Kıbrıslıların soruları üzerine fark ettim.”

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