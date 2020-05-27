Hürriyet yazarı Sedat Ergin yazdı: İdama götürüleceği Adnan Menderes'ten nasıl gizlendi?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında, Adnan Menderes'in idama gideceğinin Adnan Menderes'ten nasıl saklandığını yazdı. Mnederes'in hastaneye diye İmralı'ya götürüldüğünü ifade eden Ergin, "Darbeciler, Menderes’i ölüme götürdükleri sırada kendisine açıkça yalan söylemektedirler" diye yazdı.

Ergin'in, Ordu Foto Film Merkezi görevlisi astsubay İsmail Şenyüz’ün MenderEs'in idama götürüldüğü ana ilişkin anlatılarına yer verdiği yazısının bir bölümü şöyle:

Yassıada’nın rıhtımında iki hücumbot hazır bekliyordu. Birine Menderes’i, diğerine Şenyüz’ün de aralarında olduğu diğer görevlileri aldılar. Yaklaşık 53 kilometrelik mesafeyi sert hava koşulları ve dalgalı deniz nedeniyle sıkıntılı bir şekilde kat ettiler: “Beraber çok yağmurlu bir havaydı, denizde çok dalga vardı. İmralı’ya çok sıkıntılı vardık, öğlen vakti İmralı’daydık.”

Peki Menderes hücumbotta İmralı’ya doğru hareket ederken bu yolculuğun amacı kendisine nasıl izah edilmiştir?

Bu sorunun yanıtını yıllar sonra verdiği bir mülakatta Albay Tarık Güryay vermiştir. Güryay, 1985 yılında o dönemde Hürriyet’te çalışan Emin Çölaşan’a verdiği mülakatta, o günü anlatırken hücumbota bindirilmeden hemen önce Menderes’e verdikleri mesajı şöyle anlatacaktır:

“Doktorlar gelip baktılar, tedavisi yapıldı. Sağlam raporu verdiler ve ‘şey olabilir’ (idam edilebilir) dediler. Giydirip motora bindirdik ve İmralı’ya gönderdik. ‘Seni hastaneye tedavi için gönderiyoruz’ dedik.”

Bu anlatıma göre Menderes darağacının hazırlanmış olduğu İmralı’ya doğru yola çıkarken hastaneye götürüldüğünü zannetmektedir. Güryay’ın açıklamasına göre, eşi Berin Menderes’ten Yassıada’ya mektup gelirse hastaneye göndermelerini ister.

Darbeciler, Menderes’i ölüme götürdükleri sırada kendisine açıkça yalan söylemektedirler.

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