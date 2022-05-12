Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Sığınmacılar meselesinin kısa ve orta vadede kolay çözümleri yok

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacılar konusunu köşesine taşıdı. Yabancı düşmanlığının körüklenmemesi konusunda hassas olunması gerektiğini belirten Ergin, hoşgörüden uzaklaşmamak gerektiğinin altını çizdi.

Ergin, "Suriyeli sığınmacılar konusunda tepki verirken dengemizi kaybetmeyelim" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa ve orta vadede kolay çözümleri yok karşımızdaki meselenin. Sosyolojik, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçları itibarıyla önümüzdeki yıllara, on yıllara yayılabilecek, toplumsal dengeleri sarsabilecek çok zor bir sorundan söz ediyoruz.

Tabii bu tür sorunların yaratacağı en büyük risk, yabancı düşmanlığının, nefretin toplumun kimi kesimlerinde çok çabuk karşılık bulabilmesi ve bunun tetiklediği hiç beklenmedik dalgaların giderek geniş alanlara yayılabilmesidir.

Önümüzdeki görünür tehlike, bu rüzgârlara kendimizi bırakmanın kolaycılığına teslim olmaktır. Suriyeli sığınmacılar konusunda makul ve gerçekçi bir çözümü talep etmekle, kendimizi yabancı düşmanlığına bırakmak arasındaki hassas çizgide dengemizi kaybetmemek için çok dikkatli davranmalıyız. Dengeyi kaybedersek biz de düşeriz.

Üstelik nefrete teslim olduğumuz oranda zaten bu zorlu sorunda tümüyle çözümsüzlüğün zeminine kilitlenmiş olacağız. Soğukkanlılığımızı kaybetmemek, olgunlukla hareket etmek, hoşgörüden uzaklaşmamak bu meselede en önemli rehberimiz olmalıdır."