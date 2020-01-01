Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Putin ile Erdoğan arasındaki ilişki Libya’da zorlu bir sınavdan geçecek

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 2020 yılının ilk yazısında, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin 2019 değerlendirmesini yaptı. İdlib'de dahadaki kazanımlar göz önüne alındığında ilişkinin dengesinde ibrenin Rusya’ya doğru döndüğü bir asimetri şekillenme meydana geldiğini ifade eden Ergin, Türkiye ve Rusya'yı 2020 yılında bekleyen en kritik sınavın Libya olduğunu belirtti. Ergin, "Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkinin Libya’da zorlu bir sınavdan geçeceğine şüphe yok" dedi.

Sedat Ergin, "Türk-Rus stratejik ortaklığı eşik atladı" başlığıyla (1 Ocak 2020) yayımlanan yazısında, "Suriye’de olduğu gibi aralarındaki görüş ayrılığının ve sahadaki çatışmanın ilişkilerdeki yakınlaşmayı gölgelemeyeceği bir formül bulup bulamayacakları, Ankara ile Moskova arasında 2020’nin ilk ciddi sorusudur" ifadelerini kaydetti.

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