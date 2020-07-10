Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Libya’da çatışma potansiyeline dikkat

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gezisinin aslında uzun bir zamandır Ankara’dan Libya’ya sürmekte olan üst düzey ziyaret trafiğinin son halkası olduğunu belirtti. Ergin, "Libya’da sahadaki durum yüksek riskler taşıyor. Tehlikeli bir eşikte seyretmekte olan kriz siyasi bir çözüm çerçevesine sokulamadığı takdirde, çok aktörlü bir sıcak çatışma potansiyeli göz ardı edilmemelidir." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bu ziyaret yoğunluğu ve TSK’nın bu ülkedeki askeri varlığını kademe kademe güçlendirmekte oluşu, Libya’nın Türkiye’nin dış politika gündeminde giderek başat bir stratejik konum kazanmakta olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Akar’ın gezi boyunca yaptığı açıklamalar Hafter’e ve başta Mısır olmak üzere kendisini destekleyen ülkelere gönderilen kuvvetli mesajlarla doluydu." görüşünü savundu.

Ergin, "Ancak sahadan gelen ve tekzip edilmeyen haberler daha çok Libyalı yetkililerinin de işaret ettiği gibi Sidi Barrani’den kalkan BAE’ye ait Mirage-2000 uçaklarına işaret ediyor. Bu uçakların menzili 1.550 kilometre olmakla birlikte, yedek yakıt tankı aldıklarında menzilleri 3 bin 335 kilometreye kadar çıkabiliyor. Aslında EDAM raporundaki senaryoların önemi, Libya’da Türkiye’nin karşısındaki hangi aktörlerin bulunduğu ve hangi askeri yeteneklere sahip olduklarını göstermesidir. Rusya’nın Hafter’in kontrol ettiği bölgeye –Wagner grubundan sonra- yakın zamanda savaş uçakları da gönderdiğinin ortaya çıkmış olması kuşkusuz denklemde hesaba katılması gereken yeni bir faktördür." ifadesini kullandı.

Ergin, "Her hâlükârda muhtemel üçüncü senaryo doğrultusunda konuya bakarsak, Vatiyye hadisesinin altını çizdiği mesele, Hafter’in arkasındaki Mısır ve BAE’nin Türkiye’ye Libya’da meydan okuma cüretini sergilemiş olmalarıdır. Libya’da sahadaki durum yüksek riskler taşıyor. Tehlikeli bir eşikte seyretmekte olan kriz siyasi bir çözüm çerçevesine sokulamadığı takdirde, çok aktörlü bir sıcak çatışma potansiyeli göz ardı edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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