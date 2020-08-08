Hürriyet yazarı Savaş Özbey: Alaçatı silahlı grupların yarattığı terörü yaşıyor, insanlar şikâyetçi olmaya korkuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Çeşme Alaçatı'da silahlı grupların yarattığı terörün yaşandığını belirterek, "Hemen her gün bir mekânda kurşunlar havada uçuşuyor. İnsanlar anlatmaya da şikâyetçi olmaya da korkuyor." diye yazdı.

Savaş Özbey, Alaçatı'da işletmecilik yapan ve ismini vermek istemeyin bir kişinin, beldeye gelen insan profilinin değiştiğine vurgu yaparak, "Silahlı gruplar türedi. Dört-beş kişilik erkek grupları halinde dolaşıyorlar. Hemen her gece silahların çekildiği kavgalar oluyor. Eski huzur kalmadı. Olayların geldiği nokta basına yansıyanların çok ötesinde" sözlerine yer verdi.

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