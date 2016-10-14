Hürriyet yazarı: Saray'da kripto FETÖ'cüler var, burası Çatladıkapı Muhtarlığı mı?

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi dünyadan bize akıl verenler var. 'Bu kadar ismi nasıl, nereden biliyorsunuz? Nasıl olur da bunları hemen anında toparladınız' Bana da söylüyorlar. Biz devletiz. Burası Çatladıkapı Muhtarlığı değil ki devletiz. Nerede, kim ne yapıyor, bunların hepsini bir devlet bilmiyorsa, onun istihbaratı bunu bilmiyorsa, kusura bakmasınlar" açıklamasını eleştirdi. Yılmaz, "Saray'da kripto FETÖ'cüler var, burası Çatladıkapı Muhtarlığı mı?" ifadesini kullandı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "'Devlet Bey'in sarkacı'" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2016) yazısı şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durduk yerde neden başkanlık sistemi için referandum konusunu gündeme getirdiği sırrını koruyor.

Ve öyle görünüyor ki bunun sebebini aradan yüzyıllar geçse bile öğrenemeyeceğiz.

Devlet Bahçeli “Bunu halka soralım” dediği konuşmasında MHP’nin aslında parlamenter sistemden yana olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Şimdi karşımızda çok bilinmeyenli bir denklem var, buyurun çözebilirseniz bana da haber verin.

Önce eldeki veriler:

1– Şu andaki TBMM aritmetiğine göre AKP’nin, başkanlık sistemi ile ilgili Anayasa değişikliğini tek başına referanduma götürme olanağı bulunmuyor.

2– CHP ve HDP böyle bir Anayasa değişikliğine olumsuz oy kullanacak.

3– MHP aslında parlamenter sistemin devamını istiyor.

Şimdi çözeceğimiz problem şu:

AKP’nin bu değişikliği referanduma götürebilmesi için MHP’nin, başkanlık sistemi ile ilgili Anayasa değişikliğine olumlu oy kullanması lazım.

Ancak bizzat liderinin ağzından öğrendik ki MHP, parlamenter sistemden yana.

Bu durumda MHP oylamada nasıl davranacak?

Liderinin ağzından “söz bir kere çıktı” diyerek, aslında savunmadığı bir Anayasa değişikliğine oy mu verecek?

Diyelim ki bu gariplik gerçekleşti ve halk referandumda son kararı verecek.

Referandum kampanyasında MHP neyi savunacak?

Genel başkanının savunduğunu söylediği parlamenter sistemi mi, aslında karşı olduğu halde olumlu oy verdiği başkanlık sistemini mi?

Parlamenter sistemi savunacaksa, Meclis’te başkanlık sistemine neden oy vermiş olacak?

Başkanlık sistemini savunacaksa, genel başkanı, konuşmasında neden parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi? Bu durumda MHP de başkanlık sistemini savunuyor olmaz mı?

Öyle görünüyor ki MHP’li politikacıların da başları fena halde dönecek.

Önce savunmadıkları sisteme oy verecekler, sonra halka gidip oy verdikleri sistemi aslında istemediklerini söyleyecekler.

MHP seçmeninin de başı kendi etrafında birkaç tur dönecek yani.

Devlet Bahçeli’nin bu politik deha gösterisine acaba ‘Foucault’nun Sarkacı’ndan ilham alarak ‘Devlet Bey’in sarkacı’ adını verebilir miyiz?

Saray'da kripto var!

“Sen kalkacaksın ta Amerika’dan senin savcıların FETÖ vasıtasıyla Türkiye’ye getirilip burada yedirilecek, içirilecek, giydirilecek ondan sonra Amerika’ya tekrar dönecek, ondan sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını içeri girerken pat tutuklayıp alacaksın. 6 aydır orada hapiste tutacaksın, yargılayamayacaksın. Seninki tarafsızlık, bağımsızlık olacak, o kişiye karşı ‘Onu niye hesaba çekmiyorsunuz’ diye sorduğumuzda, o zaman da diyeceksin ki, ‘Burada bağımsız yargı var, tarafsız yargı var’. Kusura bakma bizde senden daha çok tarafsız ve bağımsız yargı var. Adı Amerika olduğu zaman bağımsız, tarafsız; adı Türkiye olduğu zaman bağımlı, taraflı. Yok böyle bir şey.”

Tırnak içinde yukarıda aktardığım bu sözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait.

TC vatandaşı olarak tanımladığı şahıs ABD’de tutuklu olan Reza Zarrab.

FETÖ’nün “Türkiye’ye getirip, yedirdiği, giydirdiği savcı” ise Zarrab’ı tutuklatan Bharara.

Şimdi biliyoruz ki Bharara Türkiye’ye gelmiş değil. Kendisi de daha önce bu iddialar üzerine bu durumu açıklamıştı.

Ortada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti açısından “sorunlu” bir durum var.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yazanlar, belli ki Cumhurbaşkanı’nı sabote ediyorlar, doğru olmayan şeyleri tekrarlamasına yol açarak, itibarını zedelemek istiyorlar.

Ben o Saray’da, bu işlere bakanlar arasında krtipto FETÖ’cüler olduğuna artık neredeyse emin olmak üzereyim.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na bu yapılır mı? Burası Çatladıkapı Muhtarlığı mı?