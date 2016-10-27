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Hürriyet yazarı: Roma Parkı'na dokunmayın, sosyal tesislerin neye dönüşeceğini biliyoruz

"O alandan tarihi eserlerin, kalıntıların çıkmaması mümkün değil"

27 Ekim 2016 11:54

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cihangir'de bulunan Roma Parkı'nda 'sosyal tesis' yapımı için yıkım çalışmalarının başlamasıyla ilgili olarak "Roma Parkı’na dokunacaksanız tesis yapmak için değil, güzelleştirmek, yanındaki çocuk parkıyla bütünleştirip daha yaşanır bir yer haline getirmek için dokunun. Çocuklarımızın, köpeklerimizin koşup oynayabileceği bir güzel yeşil alan olması için dokunun. Çünkü yıllardır bakımsız, özensiz bir halde, semt sakinlerinin çabalarıyla ayakta duruyor zaten Roma Parkı.
Şimdi tamamen elimizden almaya çalışıyorlar. Neden? Üstelik Tophane-i Amire’nin yanındaki o alandan tarihi eserlerin, kalıntıların çıkmaması mümkün değil. Sosyal tesisle başlayan yapılaşmanın yarın öbür gün nelere dönüşebileceğini hepimiz biliyoruz. Yapmayın. Roma Parkı’na dokunmayın" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Roma Parkı'na dokunma" başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Cihangir'de, Tophane-i Amire'nin hemen yanında bulunan Roma Parkı'na (Sanatkarlar Parkı) sosyal tesis yapılacak olması yeni bir şey değil...

Bundan 3 yıl öncesine kadar uzanıyor hikaye...
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Roma Parkı’na sosyal tesis yapılmasıyla ilgili karar çıktığı zaman Cihangir’de imza kampanyaları düzenlenmiş ve semt sakinleri şiddetle itiraz etmişti bu projeye...
Sonrasında çöken sessizlik, önceki sabah iş makinelerinin gürültüsüyle son buldu.
İstanbul Modern’in ve Fındıklı’nın üzerinden müthiş bir tarihi yarımada ve Kız Kulesi manzarası olan parka sosyal tesis yapılması için kazma vuruldu.
Ardından çalışmalara ara verildi...
Kimi semt sakinlerinin itirazı sonrası, kimi tarihi eser çıktığı için çalışmaların durduğunu iddia ediyor.
Ama semt sakinlerini diken üstünde oturtan projenin tamamen iptal olmadığını hepimiz biliyoruz.
Proje iptal edilmezse er ya da geç o iş makineleri Roma Parkı’na yeniden gelecek.
Biz de Cihangir sakinleri olarak “Roma Parkı’na dokunma” diye haykırmaya devam edeceğiz...
Oraya bir sosyal tesis ihtiyacı yok çünkü...
Oraya da sosyal tesis yapmasanız ne olacak...
Roma Parkı’na dokunacaksanız tesis yapmak için değil, güzelleştirmek, yanındaki çocuk parkıyla bütünleştirip daha yaşanır bir yer haline getirmek için dokunun...
Çocuklarımızın, köpeklerimizin koşup oynayabileceği bir güzel yeşil alan olması için dokunun...
Çünkü yıllardır bakımsız, özensiz bir halde, semt sakinlerinin çabalarıyla ayakta duruyor zaten Roma Parkı...
Şimdi tamamen elimizden almaya çalışıyorlar...
Neden?
Üstelik Tophane-i Amire’nin yanındaki o alandan tarihi eserlerin, kalıntıların çıkmaması mümkün değil.
Sosyal tesisle başlayan yapılaşmanın yarın öbür gün nelere dönüşebileceğini hepimiz biliyoruz...
Yapmayın... Roma Parkı’na dokunmayın...

 

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CihangirRoma ParkıCengiz Semercioğlu

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