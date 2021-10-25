Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu: Kanser, "geliyorum" der

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanserlerde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kişinin bedeninindeki değişimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Müftüoğlu, "Kanser 'geliyorum' der" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kanserlerin çoğu önemsemediğimiz bazı işaretlerle ve düşündüğümüzden çok daha uzun bir zaman dilimi içerisinde sinsice gelişiyor. Biraz uyanık olan, bedenini dinlemeyi bilen insanlar işte bu nedenle daha şanslılar. Örneğin, giderek belirginleşen 'halsizlik ve yorgunluklar', durup dururken ortaya çıkan 'kilo kayıpları', nedeni anlaşılamayan ama tekrarlayıp duran uzun süreli 'hafif bir ateş', vücudun herhangi bir yerinde inatçı bir şekilde varlığını sürdüren 'ağrılar' herhangi bir kanserin ilk işareti olabiliyor. Ayak tabanında, avuç içinde ya da tırnak uçlarında önemsenmeyen bir 'ben', özellikle büyümeye ve renk değiştirmeye başlamışsa ciddi bir cilt kanserine işaret edebiliyor.

Durup dururken ortaya çıkan yutma güçlükleri, uzun süredir devam eden ama önemsenmeyen hazımsızlık ve benzeri şikâyetlerin bile muhtemel bir hazım sistemi kanseri olasılığına karşı ciddiye alınıp değerlendirilmesinde fayda var. Özetle her hastalıkta önemli olan ama kanserler için vazgeçilmez hale gelen o bildik cümleyi gelin yeniden hatırlayalım: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR."