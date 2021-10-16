Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, "beyin sisi" sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 ile birlikte Türkiye ve dünyada akıl sağlığı sorunlarının arttığına dikkat çekerek, "Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve açık olarak konmayan önemli bir sorunumuz daha var: BEYİN SİSİ! Beyinlerimiz hızla sisleniyor. Ve bu sis eğer dikkat etmezsek akıl sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaşıyor" dedi.
Prof. Müftüoğlu, "sisli beyin testi" için şu soruları sıraladı:
* Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği ile ilgili sorunlarınız var mı?
* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?
* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?
* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?
* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?
* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?
* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?
* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?
* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?
* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?
Eğer bu 10 sorudan 5 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız bir tıbbi kontrolden geçmenizde fayda olabilir."
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