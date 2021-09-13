Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu: Aslında 4 pandemi var

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hepimiz için 'sağlık ana gündemi'nin birinci maddesi COVID-19 olsa da üzülerek belirteyim aslında bir değil, iç içe geçmiş 4 pandemiyi aynı anda yaşıyoruz. Bir: Covid pandemisi. İki: Kaygı/depresyon pandemisi. Üç: Uykusuzluk pandemisi. Dört: Kilo/obezite pandemisi" dedi.

Müftüoğlu, "Covid.-19 dışındaki sorunlar, daha doğrusu pandemiler sağlık gündemimizde her zaman ve hep, zaten vardılar. Ne var ki Covid-19’la birlikte onlar da dünya ölçeğinde yaygınlaştılar ve adeta birer 'pandemi sorunu' büyüklüğüne ulaştılar. İyi bilelim ki bu 4’lünün tamamı 'iç içe geçmiş, birbirini tetikleyen, birbirini büyüten, birbirini tahrik eden' problemler" düşüncesini dile getirdi.

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