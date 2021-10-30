Hürriyet yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, 5 işaret sıraladı: Bağışıklık çökmesi nasıl anlaşılır?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili işaretleri sıraladı.
"Aşağıdaki beş işareti, güçsüz düşmüş hatta çökmüş bir bağışıklığın 'işaret fişekleri' olarak değerlendirebiliriz" diyen Müftüoğlu şöyle devam etti:
"Bir: Sık sık tekrarlayan nezle/grip atakları, sinüzitler, faranjitler, bronşitler.
İki: Birbiri ardına gelen ishal/kabızlık dönemleri.
Üç: Geç iyileşen yaralar.
Dört: Boğazda, genital bölge ve idrar yollarında tekrarlayan iltihaplı akıntılar.
Beş: Kronik bir yorgunluk hali."
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