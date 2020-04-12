Hürriyet yazarı: Plaja girmeden önce randevu almaya hazır mısınız?

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının haziran ayında biteceğini varsayarak, “Her yaz gittiğiniz tatil köyüne mi gideceksiniz? Almayı planladığınız o yurtdışı turu ne olacak? Uçağa hemen binecek misiniz? Plaja girmeden önce randevu almaya hazır mısınız?” D-düşüncesini dile getirdi.

Baştürk, "Dün farklı isimlere korona sonrası geleceğe dair öngörülerini sormuştum. Bugün sadece bu yaz turizmde neler olur, bir ona bakalım. Çarpıcı misal: Turizmci ve Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu’nun bu konudaki öngörüleri radikal. Şöyle diyor Polatoğlu: Uçaklar yüzde 50 kapasiteyle uçacak. 500 ya da 1000 odalı otel projeleri rafa kalkacak. Her şey dahil sistemi önemini kaybedecek. Hatta ‘açık büfe’ son bulacak. Airbnb’nin yazlık versiyonunu düzgün yapanlar kazanacak. Plajlara giriş çıkışlar, hatta şezlonglar randevulu ve mesafeli olacak. Otobüs firmalarının işi zor. Grup turları azalacak. Yan yana oturmanın yasak olduğu otobüslerde en fazlaü 20-25 kişi bulunabilecek. Kongre turizmi, motivasyon gezileri, büyük şirket toplantıları, seminerler için sona yaklaşıldı.Kongreler sanal ortamda yapılmaya başlandı bile.. Acente ve tur operatörleri ise konsept değiştirecek. Kitle turizminden uzaklaşacaklar. Kişiye özel turlara yönelecekler.” ifadesini kullandı.

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