Hürriyet yazarı Özkök’ten MİT’e: Amman’a giden uçakta kim var öğrendiniz mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Libya Ulusal Ordu Komutanı bin Moskova’dan apar topar ayrıldıktan sonra Ürdün’ün başkenti Amman’a gittiğini yazdı. Özkök, Millî İstihbarat Teşkilatı’na giden uçakta kimlerin olduğunu öğrenip öğrenmediğini sordu.

1987-1990 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Moskova Temsilcisi olarak çalıştığını anımsatan Özkök, “O nedenle dün Moskova’da tanıdığım insanlardan hafta sonu Libya konusunda kapalı kapılar ardında neler yaşandığını öğrenmeye çalıştım. İlginç bazı ayrıntılara ulaştım.Libya’nın isyancı lideri Hafter, Fransız Dassault firmasının ürettiği Falcon marka bir uçakla Moskova’ya gelmiş. Uçağı yabancı konukların geldiği Vnukovo Havalimanı’na indi ve orada bekledi. Uçağı kim temin etti? Hangi güzergâhtan geldi bilmiyorum. İtalyan medyası Türkiye üzerinden geçmemek için 10 ayrı ülkenin hava sahasını kullandığını yazdı" ifadesini kullandı.

Özkök, "Ama apar topar Moskova’dan ayrıldıktan sonra aynı Falcon uçakla nereye uçtuğunu öğrendim. Ürdün’ün başkenti Amman’a gitmiş. Neden Amman’a gitti, aynı güzergâhı mı kullandı bilmiyorum. Ama İtalyan medyasının iddia ettiği gibi 10 ayrı ülkeyi kullandıysa, Hafter’in dünyada sandığımızdan çok destekçisi var demektir" düşüncesini dile getirdi.

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