Hürriyet yazarı Özkök'ten Erkan Petekkaya'ya: Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü, kafayı çekmeden yaptıysan felaket

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kerimcan Durmaz'ın müzik ödülü almasına sosyal medyadan tepki gösteren oyuncu Erkan Petekkaya'ya "Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü... Çok kötü... Ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket..." dedi.

Kerimcan Durmaz’a “En iyi klip” ödülü verildiğini ve Erken Petekkaya'nın “Bu kişi cinsel organını gözümüze soktu sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilerdiniz ayrıca herkesin tercihi kendine acun bey yuh size ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için o uçaktaki ... sana gelsin acun efendi yuuhhh...” sözlerini hatırlattı.

Özkök, "Her cümlesi tutarsız... Hakaretlerle dolu, aşağılayıcı, nefret dolu bir paylaşım. Üstelik olayla ilgisi bulunmayan kişilere ağzına geleni söylüyor. Güya Acun’un televizyonunda bulunmaktan utanıyormuş... Ne varmış Acun’un televizyonunda utanılacak... Kardeşim... Güya bir insanın yaptığı bir şeyi eleştiriyorsun. Ama bir de kendi yazdığına bak... O yanlışlıkla bir uzvunu göstermiş... Sen ise taammüden dil denen uzvunu çırılçıplak teşhir ediyorsun. Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü... Çok kötü... Ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket..." düşüncesini dile getirdi.

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