Hürriyet yazarı Özkök, Şeşen'in sözlerini hatırlattı: Müzisyenliğin son mertebesi sokak ve düğün şarkıcılığı mı?

Özkök, bugünkü köşe yazısının “Müzisyenliğin son mertebesi sokak ve düğün şarkıcılığı mı?” başlıklı kısmında şunları yazdı:

"Bu yıl İlhan Şeşen’in hepimizin duygusal marşı haline gelen “Neler Oluyor Bize” şarkısının 20’nci yılı... Dün sabah bana çok hüzün veren bir haberle haftaya başladım. İlhan Şeşen, bu ülkeye onlarca çok güzel şarkıyı hediye etmiş bir sanatçı. Sanat hayatı boyunca yaptığı bütün birikimini pandemi sırasında bitirdiğini söyleyerek şöyle diyor:

'Evet! Açlıktan ölelim mi? Konserler, festivaller yok; müzik yapılan hiçbir mekân açılmazsa ne yapacağım? Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı müzisyenliğin son mertebesidir. Hırsızlık, arsızlık yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum. Sağlığım elverirse sokağa ineceğim çalmaya.'

Dün o şahane şarkıyı yine dinledim. Üst üste dinledim ve ben de kendi kendime sordum.



Neler oluyor bize..."

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