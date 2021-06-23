Hürriyet yazarı Özkök: Covid-19, ekonomi ve “zamanın ruhu” artık popülist liderlerin dostu değil

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünyadaki popülist liderleri örnek göstererek, "Covid-19, ekonomi ve 'zamanın ruhu' artık popülist liderlerin dostu değil" dedi.
Özkök, "Dünyanın en azgın iki popülisti seçimle gitti. Önce Trump... Sonra Netanyahu... Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı... O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı: Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen 'Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?' Evet bunun işaretleri var. Avrupa sağ ve muhafazakâr popülizminin en azılı ve feci profili olan Macaristan Başbakanı Victor Orban, pandemide büyük bir yara aldı. Macaristan Covid-19’a bağlı ölüm oranlarında bir numarada. Ve şimdi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya. Karşısındaki muhalefet birleşti. Polonya’da aşırı muhafazakâr popülist lider Jaroslaw Kaczynski, ekonomide sağ politikaları bırakıp sola dönüş yapmak zorunda kaldı. Daha 2018’de, seçim kampanyasını 'Slovenya’nın bekası' üzerine kurarak kazanmış, geçen yılki anketlerde halktan yüzde 85 destek almış Slovenya’daki aşırı sağ popülist lider Janes Jansa’nın halk gözündeki desteği yüzde 26’lara inmiş durumda. Yani 'Avrupa’da demokrasileri zorlayan, insan hakları ve medya özgürlükleri konusunda büyük eleştirilere hedef olan 'popülizmin sonbaharı', bundan sonraki seçimlerde 'popülizmin karakışı'na mı dönüşecek? Göstergeler öyle..." ifadelerini kullandı:
Özkök, şöyle devam etti: