Hürriyet yazarı Özkök: Covid-19, ekonomi ve “zamanın ruhu” artık popülist liderlerin dostu değil

Özkök, "Dünyanın en azgın iki popülisti seçimle gitti. Önce Trump... Sonra Netanyahu... Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı... O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı: Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen 'Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?' Evet bunun işaretleri var. Avrupa sağ ve muhafazakâr popülizminin en azılı ve feci profili olan Macaristan Başbakanı Victor Orban, pandemide büyük bir yara aldı. Macaristan Covid-19’a bağlı ölüm oranlarında bir numarada. Ve şimdi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya. Karşısındaki muhalefet birleşti. Polonya’da aşırı muhafazakâr popülist lider Jaroslaw Kaczynski, ekonomide sağ politikaları bırakıp sola dönüş yapmak zorunda kaldı. Daha 2018’de, seçim kampanyasını 'Slovenya’nın bekası' üzerine kurarak kazanmış, geçen yılki anketlerde halktan yüzde 85 destek almış Slovenya’daki aşırı sağ popülist lider Janes Jansa’nın halk gözündeki desteği yüzde 26’lara inmiş durumda. Yani 'Avrupa’da demokrasileri zorlayan, insan hakları ve medya özgürlükleri konusunda büyük eleştirilere hedef olan 'popülizmin sonbaharı', bundan sonraki seçimlerde 'popülizmin karakışı'na mı dönüşecek? Göstergeler öyle..." ifadelerini kullandı:

"Ama şu an Slovenya’nın dünyada en tanınmış düşünürü olan ılımlı Marksist Slavoj Zizek, 'Bir dakika' deyip şunları söyledi. Ona göre aslında popülist liderlerin hiçbir zaman çok geniş bir halk desteği yoktu. Ama ellerinde çok büyük iki koz vardı. BİR: Karşılarındaki muhalefet birleşemiyordu. İKİ: Muhalefet aşırı derecede 'etik' ve 'ahlaki' değerler üzerinden siyaset yapıyordu. Oysa halkın seçim tercihinde baktığı yer ekonomiydi. Yani popülist liderler şu an için anketlerdeki oylamayı kaybediyor. Ama günü gelip seçim sandığı ortaya konduğunda da kaybedecek mi, şüpheli. Yine de şunu unutmayalım ki, bu iki konuda da işler popülist liderler için iyi gitmiyor. Avrupa popülizminin keyfi uygulamalarından, kayırmacı yönetim tarzlarından, baskıcılıklarından iyice bunalan muhalefet partileri sağlam bağlarla birbirlerine bağlanmaya başladılar. Covid-19, ekonomi ve 'zamanın ruhu' artık popülist liderlerin dostu değil."

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