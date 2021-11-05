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Hürriyet yazarı Özkök: Bu utanmaz adamların yaptığı, hepimize hakaret

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğinde Fenerbahçe forması giymesi tepki çekmişti

05 Kasım 2021 09:09

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Çiftlik Bank davasının sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan abisi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye geldiğinde üzerinde Fenerbahçe forması giyerek basının önüne çıkmasıyla ilgili olarak, "O çubuklu formayı adam kendi mi giydi, yoksa giydirildi mi... Hem ay yıldızlı hem de çubuklu formamız... Hem de biz Fenerbahçeliler için Lefter’in, Can’ın giydiği formamız... Biz Fenerbahçelilerin devletle bir meselesi yoktur. Ama devletin içine yuvalanmış çetelerle hep meselesi vardır.

Başkanımızın bir 3 Temmuz sabahı evinden alınıp götürülmesi ile başlayan kara kumpas, bizim '3 Temmuz'umuzdur... O nedenle ay yıldızlı, çubuklu formayı bu pespaye adamın üzerinde görünce büyük tepki duyduk. 3 Temmuz’u hatırladık.

Nedense aklıma, Hrant Dink’i katleden adamın utanmadan eline Türk bayrağını alıp sırıtarak poz vermesi geldi. O sahneye izin verilmesinin bizde yarattığı utanç duygusunu hâlâ unutmadık. Ne zannediyor bu katiller, bu üçkâğıtçılar... Türk bayrağını gösterince o cinayeti mazur göreceğimizi mi... Çubuklu formayı giyince 'Yahu bu çocuk bizden' deyip bağışlayacağımızı mı... Hepimize asıl hakaret bu işte..."  düşüncesini dile getirdi. 

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