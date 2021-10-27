Hürriyet yazarı Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Covid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni...

Diyarbakır ziyaretinde gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte çektiği halayla gündeme gelen, kısa bir süre sonra Covid-19'a yakalandığını açıklayan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "19 ayda tek bir hata yaptım, Covid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni..." dedi.

Özkök, yazısında hastalık sürecinde "yatağa düşmediğini" yalnızca istirahat ettiğini söylerken, testinin bir haftada negatife döndüğünü aktardı.

Özkök "tek bir hata" diye nitelendirdiği durumu da şöyle ifade etti:

"19 ay boyunca her türlü kurala uydum. Ama bir tek hata yaptım. İkinci doz BioNTech’i yaptırdıktan sonra, antikor üretme süreci sona ermeden kalabalık yerlere girdim. Ve virüs ilk hatamda beni yakaladı. Buna karşılık yaptığım en iyi iş, iki doz Sinovac üzerine iki doz BioNTech yaptırmak oldu. Aşılar virüsle mücadele sürecini çok hafif geçirmemi sağladı."

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