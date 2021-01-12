Hürriyet yazarı Özbey: Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’le ilgili ne travması varsa ağlasın terapi odasında; ilk birkaç seansa bizzat sponsorum

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Homofobi dünyanın medeni toplumlarında tedavi edilmesi gereken bir durum olarak kabul ediliyor. Özdemir Erdoğan da gitsin, Zeki Müren ile ilgili ne travması varsa bağırsın, çağırsın, anlatsın, ağlasın terapi odasında. İlk birkaç seansa bizzat sponsorum. Yeter ki rahmetliyi de bizi de rahat bıraksın." yorumunu yaptı.

Özbey yazısında, "Yaptığı müziklere baksanız dünyanın en şeker insanı Özdemir Erdoğan. Fakat ne fırsat, ne sıra bulsa çıkıp Zeki Müren’e sallıyor. Yok şöyle ahlaksızmış; yok gençlere, çocuklara böyle travma yaşatmış. Bugüne kadar kimseden 'Zeki Müren travması' yaşadığını falan duymadım. Çevresinden böyle bir şey duyan var mı? Bu şikâyetle kendisine başvurulan bir psikiyatrist varsa da çıksın açıklasın." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan Zeki Müren için, "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi" dedi.