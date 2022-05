Hürriyet yazarından köşe komşusuna: Benzine de zam gelsin mi Ömür?

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, “Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun” diyen köşe komşusu Ömür Gedik'in "kafaları yakmayı seven açıklama yapmayı sevdiğini" savundu.

Özbey, "Hayvan hakları gönüllüsü olduğu ve et tüketmediği için kendi içinde bir 'düz mantığı' var çok zorlarsanız. Et pahalılansın ki kimse alamasın. Kimse almayınca da kuzular, danalar kesilmesin... İnsan neresine üzüleceğini şaşırıyor bu düz mantığın" dedi.

Özbey, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere yıllardır bu mücadelenin içindeki biri olarak bu işlerin zamlarla değil, ancak bilinçlenmeyle olabileceğini hâlâ anlamamış olmasına mı... Çocuklarına et yediremeyen bir aileyi, hiçbir hayvan hakları gerekçesiyle ikna edemeyeceğini bir türlü anlamamasına mı... Türkiye’de tüketilmese o etlerin ihraç edileceğini, daha zengin ülkeler tarafından alınacağını hesap edemediğine mi...

Of Ömür of... Bu makro-ekonomik teoremleri bir yana bırakıp sen yine hayvan beslesen, bu konuda şarkılar besteleyip söylemeye devam mı etsen acaba? Çünkü bu şekilde biraz antipatik kaçıyor.

Ama yok, 'Bu TT’ler hoşuma gidiyor/İşime geliyor' dersen yorulma, önümüzdeki ayın konusu benden... Bak aynen şöyle yazacaksın: 'Benzine daha da zam gelsin ki insanlar yürümek zorunda kalsın, hem zayıflarlar hem de çevre korunmuş olur.' TT garanti bak, yeminle."

