Hürriyet yazarı Noyan Doğan: Kısa çalışma ödeneği bitti bundan sonra ne olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "Kısa çalışma ödeneği bitti bundan sonra ne olacak?" başlıklı yazısında, işverenlerin çalışmaya dönüp, normalleşme desteğinden yararlanabileceğini ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkartabileceğini belirtti. Noyan Doğan, ücretsiz izne çıkartılan çalışanların 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1341 liralık nakdi ücret desteğinden de faydalanabileceğini ifade etti.

İşten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihine kadar uzatıldığına işaret eden Doğan, "Peki, kısa çalışma ödeneğinin son bulmasıyla bundan sonra ne olacak? İşverenler, normal çalışmaya dönüp, normalleşme desteğinden yararlanabilir. Ya da işveren, çalışanlarını ücretsiz izne çıkartabilir ve ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1.341 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Hatırlatayım, işten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği bitip de işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartır ve çalışan da nakdi ücret desteğinden yararlanırsa; çalışan açısından elbette bir gelir kaybı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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