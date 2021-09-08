Hürriyet yazarı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu’nun kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymasına karşın Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürüyor

Hürriyet yazarı Nedim Şener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapmasını "adaylık mesajı" olarak yorumladı.

Şener, yazısında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu’nun, Merak Akşener’le sahneye çıkmasının, Akşener’in onun için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapmasının siyasi yönü de var.

Belli ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymasına karşın Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürüyor. Kendisi için bir şey istemediğini söyleyen Akşener’in benzetmesi bunun işareti gibi."

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