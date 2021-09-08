T24 LogoT24 Logo
Medya

Hürriyet yazarı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu’nun kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymasına karşın Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır". İki kararlı lider, ve İstanbul alındı" demişti

08 Eylül 2021 08:48

Hürriyet yazarı Nedim Şener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapmasını "adaylık mesajı" olarak yorumladı. 

Şener, yazısında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu’nun, Merak Akşener’le sahneye çıkmasının, Akşener’in onun için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapmasının siyasi yönü de var.

Belli ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymasına karşın Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürüyor.  Kendisi için bir şey istemediğini söyleyen Akşener’in benzetmesi bunun işareti gibi."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Akşener'den İmamoğlu'na: 1453'te Fatih aynı senin gibi "Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u" dedi!

nedim şenermeral akşenerekrem imamoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24