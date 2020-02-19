Hürriyet yazarı Nedim Şener: Amerikalılar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ temizliğini içlerine sindiremedi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, RAND Corporation isimli kuruluşun Pentagon için hazırladığı ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları’ isimli raporunu yorumladı. Şener, "Amerikalılar darbe hayali görüyor. Merak etmesinler, son FETÖ’cü temizlenene kadar hazımsızlıkları devam edecek." düşüncelerini dile getirdi.

Şener, "Hemen ardından, raporda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ’cü temizliğinin yarattığı rahatsızlık ve darbe olasılığı şöyle anlatılıyor: 'Askeri yönetimdeki alışılmadık politik eğilim, profesyonelliğin azalması ve düşük rütbeli personelin dışlanması nedeniyle orta ve düşük rütbedeki personel rahatsız ve hatta bazı gözlemcilere göre bu rahatsızlık yeni bir darbe girişimine yol açabilir.'Amerikalılar darbe hayali görüyor. Merak etmesinler, son FETÖ’cü temizlenene kadar hazımsızlıkları devam edecek." görüşünü savundu.

Şener, "Amerikalılar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ temizliğini içlerine sindiremedi... Hatırlayacaksınız, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, 'Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye’deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar. Şüphesiz ki bu durum ABD’nin Ortadoğu stratejisini daha güç hale getirecek' dedi." ifadesini kullandı.

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