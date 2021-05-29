Hürriyet yazarından Bakan Pakdemirli'ye çağrı: Devletin hayvan avlanması üzerinden para kazanıyor olmasına bir son verilebilir; bir şeyler yapın lütfen

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açmasını eleştirdiği bugünkü yazısında Tarım ve Osman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bir şeyler yapın lütfen" diye seslendi.

"Gözlerime inanamadım... Allah Allaaaah... Tutuldum kaldım. Devlet korumakla yükümlüğü olduğu hayvanları parayla ihaleyle avlatıp, öldürtüyor mu yani?" diye tepki gösteren Çekirge, bakanlığın geçen yıl açtığı bir ilanını paylaşarak şunları kaydetti:

"İhale ilanındaki şu söze de takıldım: 'Pazarlık konusu...' Bir 'mal' olarak karacanın hayatı. Haber şöyle devam ediyor: Söz konusu hayvanlar açık arttırma usulü ile...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın falanca bölge müdürlüğünde 16 Haziran günü ihale yapılacaktır... Ne diyelim şimdi buna? Geçen defa bu ihalelerin bazıları ertelenmiş... Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi düşünüyorum. Sohbetimiz var. Dostluğumuz var. Tanıdığım kadarıyla doğaya çok büyük saygısı var. Hatta bir kartalı tedavi ettirip gökyüzüne doğru bırakırken yüzüne yerleşen o huzur dolu bakışı var... İşte o nedenle diyorum: Devletin hayvan avlanması üzerinden para kazanıyor olmasına bir son verilebilir."

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