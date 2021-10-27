Hürriyet yazarı: Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri çalışma yapıyor; Türkiye, tanker uçağını seçiyor

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Türkiye'nin, tanker uçaklarını değiştireceğini, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri'nin çalışmalara başladığını yazdı.
Cebeci, bugünkü yazısında "Türkiye’nin tanker uçaklarını yenilemenin zamanı geldi. 60 yıldır kullanılan Boeing 707 platformundaki tanker uçakları değiştirilecek. Ekonomik ömürlerini tamamlayan uçakların yerine Airbus ve Boeing öne çıkmak için yarışacak. Ve artık bu işin acil karara bağlanması gerekiyor" dedi.
Cebeci, Milli Savunma Bakanlığı'nın en uygun maliyetli, en uzun süre kullanılacak modeller üzerinde prensip kararı verdiğini belirterek, "Şimdi alınacak son kararla birlikte kullanılacak uçağın seçimi için bir karar aşamasına geliniyor. Elbette bu uçaklar birden fazla amaç içinde göreve hazır olacak. Seçilecek uçak havadan havaya yakıt ikmali dışında taşıma, ambulans, personel nakli vs gibi hizmet edecek konfigürasyonlara sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Multi Role Tanker Transport (MRTT) diye adlanan tanker uçaklarının Boeing ya da Airbus’dan tercih edileceğini belirten Cebeci, şu bilgileri verdi:
"Zaten amaca uygun iki uçak var. Boeing bu işi 767 platformu üzerine yaptı. KC-46 MRTT. Bu tanker uçak yeni imal edilen Boeing 767‘den oluyor. Zaten 767 uçağının ikinci eli kalmadı bile. Airbus’un 330 MRTT uçağının özelliklerine sahip bu uçak hâlâ imalatta. Ciddi bir sorun var. O da KC-46 uçaklarının havada diğer uçaklara yakıt verecek Boom adı verilen bir tür hortumunda. Henüz bu sistem devreye alınamadı. Çıkan sorunun çözümüne uğraşılıyor. Elbette sonunda çözülecektir. Ama bunun için Amerika Savunma Bakanlığı 2024 yılana kadar firmaya süre verdi. Bu süre içinde olmazsa, belki de teklif istenen Airbus 330 MRTT uçakları alınacak. Bu da elbette uçak imalatında bir dev olan Amerika için son derece rahatsız edici bir durum. Türkiye’nin bu uçaklardan da sipariş etmesi mümkün ama zaman sorunu var.
Airbus ise tanker uçağını A330-200 platformu üzerinden yapıyor. Bu uçaklardan Türk Hava Yolları’nın elinde çok sayıda var. Hatta 67 adedin bir bölümü yerde. Airbus’ın önerisi bu uçaklardan motor saati en düşük olanlardan 6-7 adet seçilip, yine Türkiye’de bu uçakların tanker uçağa çevrilmesi. Bu uçaklar da Multi Roll denilen çok amaçlı hazırlanacak. Yani ambulans görevinden, asker nakline kadar geniş bir stratejik yelpaze olacak. Bu uçakları şimdilerde Avusturalya, Singapur, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler kullanıyor. Her iki uçağın karşılaştırması yapıldığında maliyet acısından Airbus öne çıkıyor. Ama Boeing’in KC-46 uçağı içinde şans var. Önümüzdeki günlerde sanırım bir sonuç ortaya çıkacak. O zaman belki iki uçağın yeteneklerinin tam karşılaştırmasını yayınlamak daha doğru olur gibi geliyor bana. Elbette yarışa katılabilmesi için öncelikle KC-46 uçağının Boom sorunun çözülmesi gerekiyor."