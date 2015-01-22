Hürriyet yazarı: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı istifa etmeli

Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam, son dönemde faiz kararı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır eleştirilerine muhatap olan "Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa etmesi gerektiğini" söyledi. "Bu işin tadı iyice kaçtı ve bence artık kesin bir karar verme zamanı geldi" diyen Sağlam, Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "Ya faizleri indirirsin ya da koltuğuna korkmayan biri oturur" sözlerini de hatırlatarak, "Genelde başarılı bir yönetim sergileyen Başçı'nın ayrılma zamanı gelmiş olabilir. İstifa etmezse, görev süresi bitene kadar görevden alınamaz ama artık "istifa ile ayrılma" zamanı gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlam'ın Hürriyet'te "Merkez yönetimi neden istifa etmeli?" başlığıyla yayımlanan (22 Ocak 2014) yazısı şöyle:

Merkez yönetimi neden istifa etmeli?

Dün Afrika'ya giderken konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın son faiz indirim kararını değerlendirdi ve bu kararın hiçbir işe yaramayacağını, vatandaşları kandırmaması gerektiğini söyledi.

Bu işin tadı iyice kaçtı ve bence artık kesin bir karar verme zamanı geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve bakanlarla konuşup Merkez Bankası'nın bu tavrını sürdürmemesi gerektiğini söyleyeceğini de kaydetti.

Bence bu noktada top artık Merkez Bankası yönetimine geçti. Başkan Erdem Başçı'nın göreve devam edip etmemeyi, ciddi olarak değerlendirme zamanı geldi. Merkez Bankası'nı, köklü birikim ve deneyime sahip kurumundan aldığı destekle birlikte yöneten, genelde başarılı bir yönetim sergileyen Başçı'nın ayrılma zamanı gelmiş olabilir. İstifa etmezse, görev süresi bitene kadar görevden alınamaz ama artık "istifa ile ayrılma" zamanı gelmiş olabilir.

Cumhurbaşkanı çıkıp sürekli fırça atıyorsa, Başbakan yardımcılarından biri "Hükümet politikası ile Merkez Bankası'nın politikaları artık uymuyor" diyorsa, Cumhurbaşkanının ekonomi danışmanı çıkıp "Cesaretin yoksa bu işi bırak" çağrısı yapabiliyorsa, artık bir karar almak zamanı gelmiş demektir. Bu kararın çok zor olduğunu biliyorum. Erdem Başçı ve yakın çalışma ekibinin yurt içinde veya yurt dışında, çok daha iyi maaşlarla iş bulabileceğini herkes biliyor. Ancak bu görevleri yaparken bir sorumluluk üstlenirsiniz ve istifanız halinde olabilecekleri iyi hesap etmeniz gerekir. Bazen objektif, bazen ise sübjektif değerlendirmelerle, "görevden ayrılmamam ülke için daha iyi olacak" diyerek istifadan vazgeçme eğilimine girebilirsiniz.

Babacan'dan destek

Başcı ve ekibi istifa ederse nasıl kötü şeyler olabileceğini biliyorum. Her şeyden önce Başçı'nın kişisel ve ekibi açısından, daha fazla yıpranmaması için, şimdi istifa etmesinin kendi açısından yerinde olacağı açık. Çünkü politika çok acımasız ve baskılar çeşitlenip Başçı'nın dayanamayacağı noktalara gidebilir. Ülke için hangisi daha iyi derseniz elbette kalması iyi derim ama kaldığı takdirde verimli çalışma imkanının kalmadığını da artık görmek gerek. Bu şartlarda Merkez Bankası ne karar alırsa alsın, ne siyasi iradeye ne de piyasaya yaranabilecektir. Sonunda kendi bildiğini okuyor görünse de, bu hava kararların uygulamada amacına ulaşmasını engelleyecek noktaya geldi.

Başçı'nın en büyük destekçinin, uzun yıllardır arkadaşı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olduğu, Babacan'ın bu istifayı istemeyeceği açık. Ancak Babacan, kendisine ve Başçı'ya yapılan baskı ve tacizlerin çeşit ve yoğunluğunu iyi bildiği için, hem kendi için artık bunu düşünmeli, hem de Erdem Başçı için.

Başbakanın, içeride ne diyor bilmiyoruz ama, kamuoyu önünde Başçı'ya açıkça destek verdiğini görmedik. Bence Başçı'nın, hukuki ve idari olarak kendi üstleri olan, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Başbakan Davutoğlu ile konuşup, artık ciddi olarak istifasını gündeme getirmesi lazım. Başçı'nın istifası piyasalarda çok kötü karşılanır. Hele Babacan da ayrılırsa telaş iyice büyür ve ekonomi çok büyük zarar görür. Başbakan her şeyde olduğu gibi ekonomiyi de Erdoğan'a bırakmış görünüyor. O nedenle zaten Babacan ve Başçı'nın Haziran'dan sonra olmayacağını tüm piyasalar görüyor. Yerine ise belli ki şimdi Merkez'e çatan kişilerden biri getirilecek.

Peki Başçı'nın hala kalma şansı yok mu? Bence var. Bu saatten sonra kalması için artık sadece Babacan'ın değil Başbakanın da kamuoyunun önünde açık ve güçlü desteğini alması gerekir. Başbakan "hükümet olarak sorumululuk bizde" diyorsa, bunu açıkça göstermek, ekonomik istikrarı korumak için adamlarına arka çıkmak zorunda.

