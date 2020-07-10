Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ: Ece Erken mahkeme tebligatlarını almamak için sudan çıkmıyor

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, "Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor! Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı." ifadesini kullandı.

Üstündağ, "Ece Erken sevgilisiyle tekne tatili yaparken, İstanbul’daki evine tebligat üzerine tebligat gidiyor. Ünlü sunucu durumdan haberdar, ancak tebligatları teslim alan kimse yok! Bunun nedeni ise Erken’in hukuki süreci geciktirmek istemesi..." görüşünü savundu.

Üstündağ, "Ece Erken, bir süre önce Benan Hanım’ın kapısına kadar giderek otomobiline zarar vermiş, görüntüleri güvenlik kameralarına da yansımıştı. Benan Hanım olay nedeniyle Erken’e dava açtı ve ünlü sunucunun evine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderildi. Ayrıca mahkemenin verdiği koruma kararına uymayarak Instagram üzerinden taciz mesajlarına devam ettiği gerekçesiyle Erken hakkında ayrı bir dava daha açıldı. Erken, tatilde olduğu için tebligatların kendisine ulaşmadığını gerekçe gösterecek belki ama bu haberimden sonra daha fazla kaçamayacak sanırım..." ifadesini kullandı.

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