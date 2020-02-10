Hürriyet yazarı 'maskeli' ilk yurt dışı seyahatini yazdı: Sanırım narkoz etkisi yaptı üzerimde!

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra ilk yurt dışı seyahatinde maske taktığını yazdı. Baştürk, "Maske benim daha çok uykumu getirdi. Normalde o kadar uzun uyuyamam uçakta. Oh, bu kez mışıl mışıl... Sanırım narkoz etkisi yaptı üzerimde! Söylendiği gibi başımı da ağrıtmadı." ifadesini kullandı. Baştürk çoğu kişinin kendisine maskesini nereden aldığını sorduğunu da belirtti.

Baştürk, "Koltuğa yerleşir yerleşmez maskemi takıyorum ama söyleyeyim, koca Airbus’ın içinde pek az yolcunun maskeli olduğunu görüyorum. Uçak içinde tanıdıklara rastlıyorum. Bir tanesi, 'Ben geçen haftaki yolculuğumda da taktım maske. Ve düşün, o uçağın yüzde 50’si Çinliydi' diyor. İlerleyen saatlerde onun oturduğu koltuğa bakıyorum. Yanındaki yolcu bir Çinli! Enerjiyi çekmek böyle bir şey olsa gerek..." görüşünü savundu.

Baştürk yazısıda şunları kaydetti:

Peki maskeli üç saatim nasıl geçti?

Hemen söylüyorum:

Maske benim daha çok uykumu getirdi.

Normalde o kadar uzun uyuyamam uçakta. Oh, bu kez mışıl mışıl...

Sanırım narkoz etkisi yaptı üzerimde!

Söylendiği gibi başımı da ağrıtmadı.

Maskeni nereden aldın

Maskeli yolculuk fotoğrafımı Instagram’da paylaşınca herkesin en çok sorduğu soru buydu: “Nereden aldın?”

Havalı ‘influencer’ takımına “Kıyafetin nereden?” diye sorarlar, benim payıma da bu soru düştü iyi mi...

Neden maskem ilgi gördü?

Çünkü filtreliydi. Hani şu kullanılması en çok salık verilenlerden...

Filtresizleri bir süre sonra kullanamıyormuşsun çünkü.

Zaten bir işe de yaramıyormuş. Neyse, “Nereden?” sorusuna yanıt vereyim. Valla sıradan bir eczanede buldum ben.

Aslında bu maskeden yoktu. Dediler ki, “Bir saate gelecek, tekrar uğrayın.”

Uğradım ve aldım, 60 lira.

Pahalı da yani.

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