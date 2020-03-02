Hürriyet yazarı: Koronavirüs aşısı yakında elimizde olabilir

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis’e göre İsrailli bilim insanları, Koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirmenin eşiğindeler." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde aşı kullanıma hazır hale gelebilecek. Yasal süreçler ve diğer aşamalar da dikkate alınırsa, aşının 90 gün içinde kullanıma hazır olması mümkün. İsrail’de araştırma merkezi MİGAL, daha önce tavuklardaki 'infeksiyöz viral bronşit'e karşı geliştirilen aşının, mevcut Koronavirüs'e karşı da kullanılabileceğini açıklamıştı. MİGAL biyoteknoloji araştırma grubu başkanı Dr. Chen Katz, 'Umarım birkaç hafta içinde aşı hazır olacaktır' açıklaması yaptı. Bence yeni bir haftaya başlarken harika bir haber bu." ifadesini kullandı.

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