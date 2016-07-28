Hürriyet yazarı: Kenan Evren öldüğünde aklınız neredeydi, ölüler üzerinden şov yapmayın

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, cuntacılar için İstanbul'da hayvan barınağı yerine 'Hainler Mezarlığı' kurulmasına tepki gösterdi. "Kadir Topbaş da, Diyanet İşleri Başkanı da kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar" diyen Yılmaz, "Sorması ayıptır, mesela Kenan Evren öldüğünde aklınız neredeydi? Bu yapılanın bırakın Müslümanlığı, insanlıkla bile ilişkisi yok. Ölüler üzerinden şov yapmayı bırakın, işinize bakın" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın "Demokrasi bayramı kutluyoruz, ama!" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

"Ölüler üzerinden şov yapmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir “hainler mezarlığı” kurmuş, ilk defin işlemini de yaptırmış.

Gazetede fotoğrafı da vardı, çorak bir arazi ve bir tabela: Hainler Mezarlığı!

Türkiye gibi “haini bol” bir ülkede akıllı bir yatırım gibi görünüyor ilk bakışta.

Ama benim bildiğim İslam dininde, ölüleri kim olurlarsa olsunlar hayırla anmak diye bir şey var.

Ölünün arkasından kötü konuşulmamasını öneren bir hadis de hatırlıyorum.

İlahiyatçılar eminim benim bildiklerimden çok daha fazlasını da biliyorlardır.

Diyanet İşleri Başkanı da darbe girişimi yapıp da ölen darbecilerin cenazeleri için dini hizmet verilmemesini, dini tören yapılmamasını istemişti.

Kadir Bey de, Diyanet İşleri Başkanı da kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar.

Peki bir Müslüman olarak cenaze törenlerinin ölüler için değil, geride kalanlar için olduğunu bilmiyor olabilirler mi?

Kuşkusuz biliyorlar ama bugün böyle davranmak prim yapar diye düşünüyorlar ve biri hainler mezarlığı kuruyor, diğeri cenazelere dini hizmet verdirtmiyor.

Sorması ayıptır, mesela Kenan Evren öldüğünde aklınız neredeydi?

Bu yapılanın bırakın Müslümanlığı, insanlıkla bile ilişkisi yok.

Ölüler üzerinden şov yapmayı bırakın, işinize bakın.

Darbecilerin suçlarının ağırlığını, geride bıraktıkları ailelerinin, çoluk çocuklarının üzerine bu yöntemlerinizle yıkmayın.

Ayıptır, günahtır, yazıktır!