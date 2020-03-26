Hürriyet yazarı: Kapalıçarşı kapalı da AVM'ler niye açık hâlâ?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için aynı anda önlem alınmamasına bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

Semercioğlu, "Mesela önceki gün Kapalıçarşı önlem amacıyla kapatıldı. Çok doğru bir karar, keşke daha önce kapatılsaydı. Peki Kapalıçarşı kapalı da, bazı AVM’ler niye açık hâlâ? Kapalıçarşı kapandı, 3 kilometre ötesindeki Karaköy Perşembe Pazarı’nda neden bütün dükkânlar açık?" diye sordu.

Semercioğlu, "Salı günü arabayla Perşembe Pazarı olarak bilinen Karaköy Tersane Caddesi’nden geçtim. Bütün hırdavatçılar, bütün dükkanlar açık. Kepenk kapatan tek bir esnaf yok. Ve hiç olmadığı kadar kalabalık. Millet “evde kal” uyarısını tatil belleyip, arabasıyla gelmiş alışveriş yapıyor. O kadar ki yol kenarına park edilen arabalar yüzünden trafik tıkanmıştı caddede. Ben ne anladım bu işten? Kapalıçarşı’da bulaşan virüs 3 kilometre ötedeki Perşembe Pazarı’nda bulaşmıyor mu? Yoksa Perşembe Pazarı, Kapalıçarşı gibi kapalı olmadığı için sorun yok mu? Yasakları her yerde aynı şekilde ve kararlıkla uygulamazsak, bu işin altından zor kalkarız." düşüncesini dile getirdi.

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