Hürriyet yazarı Kanat Atkaya: Eğlence hayatına yönelik sistematik baskıların nasıl sonuçlara yol açtığını Beyoğlu örneğine bakarak görebiliriz

Hürriyet gazetesi yazarı Kanat Atkaya, Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne tırmanmasını değerlendirdiği yazısında, "Bu utanç verici saygısızlıkla ilgili görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler yükselirken, failler hakkında adli ve idari soruşturma da başlatıldı. 400 yıllık bir tarihe sahip kilisenin duvarlarında beliren rezillik nereden tutsanız elinizde kalacak türden, fakat dediğim gibi yaşananlar çok katmanlı... Eğlence hayatı çok uzun süredir Kadıköy ve Beşiktaş başta olmak üzere az sayıda merkeze itilmiş ve sıkıştırılmış vaziyette. Sosyal medyadaki isyan dalgasına bakıldığında İzmir’de Güzelyalı sahilinden Cihangir’e kadar benzer şikâyetler var. Bu sıkıştırmanın neticesinde belli alanlar o bölgede yaşayanların dışında kalanların yoğun akınlarına neden oluyor. Ve sizi şoka sokmak istemem fakat pek yeni bir hadise de sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Bölge halkının, kontrolünü kaybetmiş bir kitlenin bağırış-çağırışını, etrafı leşe çevirmesinin bugünün meselesi olmadığına işaret eden Atkaya, "Eğlence hayatına yönelik sistematik baskıların nasıl sonuçlara yol açtığını Beyoğlu örneğine bakarak görebiliriz. 20 yıl önce dünyanın modern eğlence merkezlerinden birine dönüşmek üzereyken köklü işletmelerin üstünden silindir gibi geçtiğimizle kaldık. Bir çözüm beklentim yok, makul bir tartışma ortamı oluşacağını da sanmıyorum; böyle tepkiler, geçici önlemler, yasaklarla “bakarız vaziyete”..." diye yazdı.

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