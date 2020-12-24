Hürriyet yazarı: İkinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, "Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti. Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek." değerlendirmesini yaptı.

Ün yazısında, "Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahvedenHayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size." görüşünü savundu.

Ün, "İşte tüm bunların önüne geçmek için bir dizi önlem gündemde.O önlemlerin başında -ki bu nargile kafeyi açmanın en büyük şartı da olacak- 'mekânın yüzde yüz açık alan olması' şartı geliyor.Mekanın yarısı açık...Üstü tenteli...Altı camlı...Her yer fanlı gibi istisnalar olmayacak artık.Nargilenin hem sağlığa büyük zararı olduğu hem de virüsün taşınmasında büyük rol oynadığı biliniyor.Zaten bu kararın alınmasının en büyük nedeni de yaşadığımız pandemi dönemi oldu.Eğer işletmeler, mekanın tamamını açık bir hale getirirse ya da geniş bir bahçeleri varsa isteyen orada oturup nargilesini içmeye devam edecek.Ama bunun için de yaz başına kadar beklenmesi gerekecek.Biliyorum bu nargilenin bağımlıları var.Bir yaşam biçimi olarak görenler var bu zehirli maddeyi.Onlar üzülecek.Ama inanın çok isabetli bir karar olduğunun zamanla farkına varılacak" ifadesini kullandı.