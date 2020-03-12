Hürriyet yazarı: İBB Meclisi'ne başkanlık etmeyen İmamoğlu grip olmuş!

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık etmemesi sonrası başlayan tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı.

Bayer, Doğan Subaşı, Ekrem İmamoğlu’nun çıkan tartışmalar üzerine artık meclisi yönetmek istemediğini yakınlarına söyledi. Böyle bir kararın alınmasında İmamoğlu’nun AKP’li meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya küfür etmesine dönük eleştirilerin etkin olduğu da biliniyor. AKP’li Kutlu, İmamoğlu’na 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıklamıştı. Yaklaşık 1.5 ay oldu, dava açılmadı. Kulağımıza bazı AKP’yi üst düzey yöneticilerin dava açılmaması için araya girdiği konuşuluyor." görüşünü savundu.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Bu konuyu gündeme taşıdığımızda İmamoğlu bir açıklama yapmadı. Ancak bir gazetecinin, İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun’u aradığını okuduk. Devamını o gazeteciden okuyoruz: “Ongun, bu söylentilerin külliyen yanlış olduğunu söyleyerek girdi söze. Haziran seçimlerinden beri bu yapılan 8. toplantı olmuş, bunların 2-3’üne Göksel Gümüşdağ başkanlık etmiş, İmamoğlu 5 ya da 6’sına katılmış. Pazartesi günküne neden katılmadığına gelince... Ongun’dan aldığım bilgi, Ekrem Bey’in grip olduğu için pazartesi evde dinlendiği, yani bütün programlarını iptal etmek durumunda kaldığı. ‘Koronavirüs yüzünden dünya alarmda, bu aralar grip çok riskli, nasıl oldu Sayın İmamoğlu?’ deyince, gülerek ‘O nedenle çok duyurmak istemedik. Başkan gayet iyi, hafif bir grip geçirdi, hatta grip bile değil, nezle diyelim, bugün zaten işinin başına döndü’ cevabını aldım.”

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