Hürriyet yazarı Hande Fırat: Her kötülüğün ardındaki ülke Birleşik Arap Emirlikleri

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye'ye 'karşı' atılan her adımın ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu savundu.

Fırat bugünkü yazısında, "Türkiye’ye karşı atılan hemen her adımın arkasında o var. 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişimine 3 milyar dolara yakın finansal destek sağladığı iddiasından Libya’da darbeci Hafter’in en büyük destekçisi olmaya, Wagner’in sahadaki elemanlarının finansmanını sağlamaktan Şam rejimine Türkiye’ye karşı destek sağlamaya kadar şer cephesinin aktörlerinden. Gücü, parasından kaynaklanıyor. Suriye ve Libya’nın ardından şimdi de Somali’de Türkiye ile uğraşmaya çalışıyor. Üstelik bunun için yine parasını kullanıyor, aracıları ve siyasetçileri bu parayla finanse ediyor, bir anlamda satın alıyor. ABD ve Avrupalı bazı politikacıları nakit olarak destekliyor. Ankara bu politikacıların belirlenmesinde şer cephesi aktörünün FETÖ’cülerden yardım aldığını da tespit etti. Bahsettiğim ülke, Birleşik Arap Emirlikleri." ifadesini kullandı.

Fırat, "Hafter’in Libya’da sahada kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Somali kartını yeniden nasıl ve niçin açtığına bakacağız. BAE ile ilgili yapılan tespitlere gelince... Suriye’de Şam rejimini destekliyor. Zaman zaman Rusya ve Şam rejimini Türkiye aleyhine kışkırtıyor. Libya’da Mısır ve Suudi Arabistan ile birlikte Hafter’in her açıdan destekçisi. Rusların “Devlet olarak ilişkimiz yok” dediği paralı asker grubu Wagner’in finansmanını sağlıyor. Türkiye ile nüfuz savaşını sürdürüyor. Şimdi Somali’de de Türkiye’nin tam karşısında yer alarak, Somali’deki üssün kapanmasını ve Türkiye’yi buradan çıkarmayı istiyor. 15 Temmuz’dan beri hedeflerini ve Türkiye’nin bunlarla nasıl başa çıktığını alt alta koysa, şansının ne kadar az olduğunu anlar. Kötülük eninde sonunda mutlaka yenilir." düşüncesini dile getirdi.

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