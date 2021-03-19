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Hürriyet yazarı Hande Fırat: HDP'ye kapatma davasının iktidarın talimatı gibi algılanması çok yanlış, iktidarın hiçbir talimatı yok

"Siyasetçiler toplumda gördüğü tabloyu dile getirebilirler"

19 Mart 2021 07:53

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "HDP'ye kapatma davasının iktidarın talimatı gibi algılanması çok yanlış, iktidarın hiçbir talimatı yok" görüşünü savundu. 

Fırat yazısında, "AK Parti’ye göre; konu siyasetin değil, yargının kararı. Davanın iktidarın talimatı gibi algılanması çok yanlış. İktidarın hiçbir talimatı yok. 'Siyasetçiler konuştu, yargı harekete geçti' demek doğru değil. Diğer yandan bazı kamuoyu araştırmalarına göre toplumun yüzde 70’i HDP’nin kapatılmasından yana. Siyasetçiler toplumda gördüğü tabloyu dile getirebilirler." düşüncesini dile getirdi.

 

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