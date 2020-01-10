Hürriyet yazarı Hande Fırat: EYT’lilere iyi haber yok

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarına yer verdi.

Kendisi ve Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş’ın emeklilikte yaşa takılanlar olduklarını belirten Fırat, “Bir EYT’li olarak söylüyorum: Umut yok, henüz genciz, çalışmaya devam” ifadesini kullandı.

Emeklilik reformuyla Bakan Selçuk ilgili olarak, “Emeklilik sistemimizin de bütüncül bir şekilde değerlendirilerek reforme edilmesine ihtiyaç var” diyen Bakan Selçuk, “Aktüeryal dengeyi de gözeterek bu konuda adımlar atılmalı. Demografik fırsat penceresini de göz ardı etmemek gerek. Nüfusumuz yaşlanıyor. Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk ısrarı bu yüzden. Mevcut eğilim çerçevesinde, 2045’te şu anda Avrupa ülkelerindekine benzer bir yaşlı bağımlılık oranına ulaşacağız. Dünyadaki örnekleri de inceleyerek çalışılması gerekiyor. Esasen ‘hem çalışırken daha az tasarruf yapayım, hem de emekli olduğumda yüksek standartlarda yaşayalım’ gibi bir yaklaşım var. Tasarruflarımızı artırmalıyız” diye konuştu.

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