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Hürriyet yazarı Hande Fırat: Ankara’ya göre Biden ile Erdoğan görüşmesi bir-iki hafta içinde olabilir

“Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz” haberleri gerçeği yansıtmıyor

Biden - Erdoğan

16 Mart 2021 08:28

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Bir süredir Türkiye’nin tüm ülkelerle yeniden diyalog politikasının ayrıntılarını yazıyorum. Türkiye bu çerçevede ABD ile de yeni bir döneme başlamak istiyor. Başından söyleyeyim, 'Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Birilerinin bu haberleri maksatlı olarak yaptırdığı düşünülüyor. Ankara’ya göre Biden ile Erdoğan görüşmesi de bir-iki hafta içinde olabilir" görüşünü savundu. 

Fırat yazısında, "Rusya’yla ilişkiler, S-400’ler, ABD’nin YPG ve PKK ile işbirliği, FETÖ, Halk Bankası, Suriye, Doğu Akdeniz, insan hakları gibi başlıklarda iki ülkenin arasında ciddi sorunlar var. Buna rağmen Ankara ve Washington arasında karşılıklı 'yeni bir sayfa açma' ve 'diyalog kurulması isteği' vurgulanıyor." ifadesini kullandı. 

 

 

 

 

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