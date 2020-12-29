Hürriyet yazarı Hande Fırat: ‘Ama’sız, ‘fakat’sız, istisnasız herkes için daha çok demokrasi ve adalet, 2021 yılında hayata geçirilmeli

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Ama’sız, ‘fakat’sız, istisnasız herkes için daha çok demokrasi ve adalet, 2021 yılında hayata geçirilmeli" düşüncesini dile getirdi.

Fırat yazısında, "2021 yılında Türkiye’de neler olacak, öngörüler neler? Aslında keşke bir sihirli değnek olsa ve sorunlu alanlara dokunsa, düzeltse. Sen-ben, biz-siz ayrımı, yani siyasetin körüklediği, hakaretlerle, trollerle çevrili kutuplaşma son bulsa. Kendinden olmayanı düşman gibi görme, kendinden olmayana her türlü çirkin yakıştırmayı yapma, kısır siyasi tartışmalar, kavgalar son bulsa. Böyle bir sihirli değnek yok ama en azından umut etme özgürlüğümüz var." ifadesini kullandı.

Fırat, "Belli ki Türkiye de diğer devletler gibi başta ekonomi olmak üzere salgının tahribatını gidermek için çalışacak. İktidarın açıklamalarından yola çıkarak, 2021 için konulan hedef 'reform yılı olacağı' yönünde. Önemli olan hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarında reformların bir an önce hayata geçirilmesi. 15 Temmuz’la mücadele nedeniyle uygulanan olağanüstü yargılama modelinden normal yargılama modeline dönüleceği belirtiliyor. Bu önemli bir adım olacaktır. Demokrasi ve hukuk devletinin güçlenmesi konularında cesur davranılmalı. ‘Ama’sız, ‘fakat’sız, istisnasız herkes için daha çok demokrasi ve adalet, 2021 yılında hayata geçirilmeli." görüşünü savundu.