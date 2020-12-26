Hürriyet yazarı: Fuat Oktay’ı artık açılışlarda “sessiz bir teknokrat” gibi değil muhalefete cevaplar veren bir üslupta görürsek yadırgamam

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2021 bütçe görüşmelerindeki konuşmasına dikkati çekerek, “Oktay’ı artık açılışlarda ‘sessiz bir teknokrat’ gibi değil, halkla temas eden, konuşma yaparken muhalefete cevaplar veren bir üslupta görürsek yadırgamam” görüşünü ifade etti.

Oktay’ın kapanış konuşmasındaki üslubunda muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar verdiğini kaydeden Çekirge devamında şunları kaydetti:

"Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor. Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi. Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor... Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor. Bu nedenle Oktay’ı artık açılışlarda “sessiz bir teknokrat” gibi değil, halkla temas eden, konuşma yaparken muhalefete cevaplar veren bir üslupta görürsek yadırgamam. Bunun böyle olması neden önemli. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve karizmasında ilerleyen “AK Parti icraat anlatımları”, bir başka ağızdan daha halka ve dünyaya anlatılabilecek.

Oktay zaten AK Parti üyesi. Önümüzdeki dönemde daha etkin bir siyasi kişilik göreceğiz. Dolayısıyla AK Parti politikalarını anlatırken muhalefete karşı keskin eleştiriler yaparsa şaşırmam.”

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