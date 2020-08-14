Hürriyet yazarı Fırat'tan uzaktan eğitim önerisi: Kamera ve mikrofonun açık olması bir zorunluluk haline getirilemez mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tercih edilen uzaktan eğitim modeli için öneride bulundu. Fırat, "Sadece o anda “var” görünüyorlar. Kimi telefonundan oyun oynuyor, kimi mesajlaşıyor, kimi kitap okuyor, kimi başka şeyle uğraşıyor. Kamera ve mikrofonun açık olması bir zorunluluk haline getirilemez mi?" düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Uzaktan eğitim salgın nedeniyle tüm dünyanın uygulamak zorunda kaldığı bir yöntem haline geldi. Türkiye’de bu konudaki hazırlığını önceden yaparak hemen uygulamaya geçti. Çocukların ekran yorgunu olduğu bir sır değil. Ayrıca uzaktan eğitimde özellikle bilgisayarla yapılan derslerde sorun var. Yaş büyüdükçe bu sorun daha da artıyor. Kurallara çok dikkat eden çocuklarımız da var. Ancak genelde öğrenciler kamera ya da mikrofonlarını ya da her ikisini birden kapatarak derse katılıyorlar. Sadece o anda 'var' görünüyorlar. Kimi telefonundan oyun oynuyor, kimi mesajlaşıyor, kimi kitap okuyor, kimi başka şeyle uğraşıyor. Kamera ve mikrofonun açık olması bir zorunluluk haline getirilemez mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Söz konusu derslere katılmayan öğrenci de çok. Velilerle çocuklar arasında bu konuda ciddi tartışmalar da yaşanıyor. Uzaktan eğitim derslerine katılım zorunlu hale getirilip 'devam-devamsızlık' yoklaması yapılamaz mı? Koşullar uzaktan eğitimi zorunlu ya da ağırlıklı kılarsa disiplin ve çocukların motivasyonunu diri tutmak açısından sınav sisteminin de bir şekilde yeni düzene dahil edilmesi gerekmiyor mu?" ifadesini kullandı.

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