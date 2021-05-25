Hürriyet yazarı Fırat: Tablo pek iç açıcı değil ancak iki ülke yetkililerinde de "iyi bir başlangıç" temennisi hâkim

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bir araya gelecekleri görüşmeye ilişkin olarak, tablonun iç açıcı olmadığını savunarak, iki ülke yetkililerin de iyi bir başlangıç yapma temennisinin olduğunu söyledi.

Fırat, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimleri hatırlatarak, "Kısacası tablo pek iç açıcı değil. Masa üstündeki yüklü sorunlar ne Biden yönetimi görevi devraldıktan tam dört ay sonra gerçekleşecek ilk üst düzey ziyarette, ne de Erdoğan ve Biden yüz yüze görüşmesinde bir anda çözülebilir. İki ülke ilişkilerinde gerilime konu olan alanların geri plana itilerek, çıkarların kesiştiği konularda ilişkilerin yürütülmesi ya da sorunlu başlıkların en azından iki ülke açısından da yönetilebilir seviyeye çekilmesi ilk etapta ideal çözüm olarak görülüyor. Ancak iki ülke yetkililerinde de 'İyi bir başlangıç' temennisi hâkim. Amerikalılar açısından bakıldığında, iki ülke arasındaki ciddi sıkıntılara rağmen hem Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihine ve gerçekliğine hem de devam eden işbirliği alanlarına vurgu yaptıklarını söyleyebiliriz. Kısacası iki ülke ilişkilerinin artık özel bir adı olmasa da, tarafların temenni ettikleri gibi ilişkilerde iyi bir başlangıç yapmak için fırsatları var" düşüncesini dile getirdi.

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