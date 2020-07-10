Hürriyet yazarı Fırat: Şer odağı ülkelerin Türkiye’yi Libya’da çıkmaza sokmak gibi bir planları olduğu görülüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Libya topraklarındaki savaşın üzerindeki örtüyü çekip atabilir. Bu durum ülkeleri geri dönüşü olmayan noktalara götürebilir. İşte tam da bu yüzden Vatiyye Askeri Üssü’nü kimin vurduğu resmi olarak açıklanmıyor. Kimin hedef aldığı söylenmese de kime mesaj verildiği gayet açık. Şer odağı ülkelerin Türkiye’yi Libya’da çıkmaza sokmak gibi bir planları olduğu görülüyor" görüşünü savundu.

Fırat, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’da tarafların imzalayacakları acil bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ateşkesin olmazsa olmazlarını sıraladı. Kalın ateşkesin sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerek, 'Türkiye’nin karşısındaki ateşkesin sürdürülebilir olması için belli şartları var. Bunlardan biri de herkesin 2015 yılında imzalanan Sahirat Anlaşması’ndaki pozisyonlarına geri çekilmesi. Buna göre de Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra’dan çekilmesi gerekiyor. Burayı Hafter tarafının kendi askeri saldırıları için bir üs olarak kullanmasına elbette müsaade etmek istemiyorlar' dedi. Taraflar şartlarda uzlaşabilecek mi? Edindiğim bilgilere göre henüz mutabık kalınan bir çerçeve yok." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Bugüne kadar iki ülke, Türkiye ve Rusya’nın bir anlamda kafa kafaya geldiği birçok krizi Erdoğan ve Putin diyaloğu ile çözmeyi ya da yönetilebilir bir seviyeye getirmeyi başardı. Belli ki bugün de aynı diyaloğa ihtiyaç var. Çünkü bu kez şer odağı ülkelerin Türkiye’yi Libya’da çıkmaza sokmak gibi bir planları olduğu görülüyor. İster istemez de 'Amaç Türkiye ile Rusya’yı bir oldubitti ile kafa kafaya mı getirmek' sorusu akıllara geliyor." ifadesini kullandı.

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