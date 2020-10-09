Hürriyet yazarı Fırat: Mesele Ali Edizer değil Ali Edizerler, artık hiçbir oluşumun devlet kurumlarına sızmasına asla müsaade edilmemeli

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Medeni Kanunu hedef alan, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan ve görevden alınan GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer'le yeniden başlayan 'tarikat' tartışmalarını köşesine taşıdı. Fırat, "Mesele Ali Edizer değil Ali Edizerler, artık hiçbir oluşumun devlet kurumlarına sızmasına asla müsaade edilmemeli" görüşünü savundu.

Fırat, "Amaç Allah’a ulaşmak, ibadet, fikir, kitap ise neden arazileri var? Neden televizyonları var? Neden işadamları örgütleniyor? Neden sağlık sektörü başta olmak üzere para kazanmaya odaklanıyorlar? Neden sempatizanlarını devlette kilit noktalara yerleştirmenin derdindeler? Bunların dinle, kitapla ne ilgisi var? Bu soruları 15 Temmuz kâbusunu yaşayan bir ülkenin sorması, sorgulaması normal." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Normal olmayan, hâlâ FETÖ ile mücadele edilirken bu soruları akıllara getirmemek, bu soruları duymamak. FETÖ, devlette kadrolaşarak, devleti ele geçirerek, sermaye biriktirerek, eğitim kurumları ile beyin yıkayarak, medyasıyla propaganda yaparak 15 Temmuz’a geldi. Dolayısıyla artık hiçbir oluşumun FETÖ’nün yöntemlerini kullanarak farklı bir yapılanmaya gitmesine, devlet kurumlarına sızmasına ve liyakatin dışında atamalarla devlette örgütlenmesine asla müsaade edilmemeli." ifadesini kullandı.

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