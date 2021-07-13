Hürriyet yazarı Fırat: "Kılıçdaroğlu'nun aklında neler var" sorusunu kendisine yakın kaynaklara yönelttim

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Kılıçdaroğlu’nun aklında neler var sorusunu kendisine yakın kaynaklara yönelttim" diyerek CHP'den kulis bilgileri paylaştı.

Fırat, "Genel başkanlar makamlarından kaynaklı aday olmak isterler, bu da çok doğaldır. Bu Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de geçerli.

Bir ittifakla hareket ediliyorsa ortak adayın kim olacağına o ittifak karar verir.

Kılıçdaroğlu’nun aklında kimsenin başa oturamayacağı, herkesin eşit olacağı yuvarlak bir masada buluşmak var. Masanın namusuna da kimse halel getirmemeli. Hiç kimse de adını o masaya dayatmamalı.

Masa dışından aktörlerin de ismi oraya gelebilir. Ancak süreci kimse kendi adını o masaya dayatarak enfekte etmemelidir.

Masa kime “evet” derse, liderlerden ya da dışarıdan, millet ittifakının 2023 adayı tartışmasız o olur" ifadelerini kullandı.

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