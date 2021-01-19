Hürriyet yazarı Fırat: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarım, Selçuk Özdağ görüşmesinde Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri yazdı.

Fırat yazısında, "Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Karar TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıya uğrayan genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ’la telefon görüşmesinde 'Geçmiş olsun' demediğini iddia etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıma iddiayı sordum. Kaynaklarımın verdiği bilgileri sizlerle paylaşıyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradığı Selçuk Özdağ’a olayın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir biçimde sordu. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın açıklığa kavuşması ve faillerin yakalanması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gerekli tüm talimatları verdiğini de Selçuk Özdağ’a iletti. Cumhurbaşkanı şiddetin her türlüsüne karşı. Bu bakış açısını da her ortamda dile getiriyor." ifadesini kullandı.

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